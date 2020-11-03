‘Takım olarak eksiklerimiz var’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın yeni Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, bu kadronun yetersiz olmadığını artılarının daha çok olduğunu kendilerine düşenin eksileri azaltarak basit gol yemesinin önüne geçmek olduğunu söyledi.

Başkanın projelerinin ayrıca camiada kendisi ile ilgili duydukların çok etkileğini belirterek ‘Açık sözlü ve sözünü yemeyen adamları severim birde buna ilaveten hedeflerimizde örtüştüğü için teklifi kabul ettim’ dedi.

İsmet Taşdemir imza töreninde yaptığı konuşmada ilk olarak ülke olarak zor günlerden geçirdiklerini, depremler, seller ve korona ile mücadele ettiklerini belirterek ‘ millet olarak bu zor günleri inşallah hep birlikte aşacağız. Ölenlere rahmet yakınlarına sabır diliyorum’ dedi.

Taşdemir imza törenrinde yaptığı konuşmada ‘Bugün itibari ile resmi imzayı atarak kulüpte hizmete başlayacağız. Çok iyi işler yapabileceğimiz birlikte aile olabileceğimiz vebiraz zamanlada olsa çok güzel şeyler yapabileceğimiz bir kulübe geldğimize inanıyorum. Arkadaşlarla bütünleşerek Çorum FK’yı hakettiği yerlere getirmek için elimizden gelen her şeyi yaparız. İyiki burdayım. Tüm şehir ile elele vererek önemli adımlar atarız.

‘Kolay gol yiyen bir takımız’

Ligde son iki maçını biri ekrandan diğerini canlı izledik. Takımın artıları çok fazla eksileride var. Altı maçta gol meyişiz kolay gol yiyen bir takımız önce bunu kesmek zorundayız. Bizim oyun sistemimize bu kadronun tepki vereceğine inanıyorum. Kadrodaki arkadaşların çoğunu tanıyorum. Çalışarak eksiklerimizi gidereceğiz artılarımızı çoğaltacağız.

‘Bu kadro doğru bir kadro’

Bu kadro kötü bir kadro değil, doğru bir kadro. Her doğru kadro her zaman iyi skorlar alacak diye kural yok. Futbol değişgen bir oyun. Yanlış kadrolar bile başarılı olabilir. Devre arasına kadar bu kadro ile alabileceğimiz puanları alabileceğimize inanıyorum. Takımla çalışınca bunu daha net söyleyebiliriz.

‘Şehrin şampiyonluğa inanması gerekir’

Türk futbolunun en büyük sıkıntısı ve stad ve tesis. Stad olayı her ilde çözülüyor tesis konusunda Çorum FK çok farklı yerde. Üst liglere inanılmaz bir şekilde hazır durumda. Bunlarda bugün hemen şampiyon olalım denilince olmuyor. Bunu sadece kulüp içindekilerin çözmesi mümkün değil. Bu birliktelik, şehrin tüm dinamiklerinin olaya sahip çıkması ve şampiyonluğu istemesi gerekiyor.

‘Birazcık zamana ihtiyacım var’

Başkanın projeleri beni çok etkiledi. Bu yoldan gelip giderken stadı ve tesisleri görüyordum. Ben başkanın karakterini ftubol camiasından çok iyi biliyorum. Açık sözlü ve sözünü yemeyen adamları severim onlarla çalışmaktan çok büyük onur duyarım başkanımda onlardan birisi. Bu takımda iyi bir takım hedefi olan bir takım hedefi olmayan yerde olmam. Hedeflerimizde örtüştü ve çalışmamak için hiç bir neden kalmadı. Geldiğim için çok mutluyum. Hem kendi iç dünyamda ne kadar haklı oldğumu kendimede sizlerede ispatlayacağım. Birazcık zamana ihtiyacımız var.

‘Eksileri azaltıp artıları çoğaltacağız’

Mevki olarak değil takım olarak eksiğimiz var. Biz artıları ön plana çıkarmek eksiklerimizi gidermeye çalışmak, Eksikler giderilirmi tabiki hayır. Eksik bitmez önemli olan bu hataları asgariye indirmek. Futbol hata oyunu ve hatassız futbolcuda yok. Biz artıları çoğaltıp eksikleri mimimuma indirdiğimiz takdirde başarıya ulaşacaktır. Takım kenetlenmiş durumda şehirde buna ayak uydurduğu takdirde başarıya ulaşacağımıza inanıyorum.