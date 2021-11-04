‘Takım olarak iyi bir hava yakaladık’

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da takımın hücumdaki en etkili ismi Halil İbrahim Sönmez, Bodrumspor maçını da kazanarak yakaladıkları seriyi devam ettirmek istediklerini söyledi.

Sönmez dün yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takım olarak son haftalarda yükselen bir form grafikleri olduğunu bunu Etimesgut deplasmanında da sürdürdüklerini belirterek ‘Etimesgut maçında aldığımız galibiyet çok güzel oldu. Bu galibiyet ile zirveyi iyice yaklaştık. Şimdi bu galibiyeti daha anlamlı kılmak için şampiyonluk yolundaki rakiplerimizden Bodrumspor maçını kazanmamız gerekiyor. Bu hedef doğrultusunda hafta boyunca çalıştık. Takım olarak moral ve hava olarak çok iyi durumdayız. Tabiki bu güzellikler bizlerin saha içindeki performansıda olumlu yönde etkiliyor. Kritik deplasmandan üç puanla dönmek istiyoruz ve bunun içinde sahada yapmamız gereken tüm mücadeleyi sonuna kadar yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın’ dedi.

Sezonun ilk haftalarındaki performansını yukarılara taşıdığı yolundaki bir soruya ise Halil İbrahim ‘Sezona takım olarak iyi başlayamadık. Bunun başlıca nedenlerinden birisi ise kampa Aykan Atik hocamız ile başlayıp daha sonra Ahmet hoca ile devam ettik. Bu süreçte adaptasyon konusunda sıkıntı yaşadık. Sakatların dönmesi ile birlikte takım olarak son haftalarda hem takım olarak hem de bireysel performanslarımız artmaya başladı. Bende bu takımın bir parçası olarak yükselen performansım ile katkı vermeye çalışıyorum. Bizim şampiyonluk yolundaki en büyük şansımızın taraftarlarımız olduğuna inanıyorum. İlk haftadan itibaren bize büyük bir destek veriyorlar. Onların desteği ile daha iyi sonuçlar almaya başladık. Son üç maçımızı kazandık Bodrumspor maçınıda kazanıp sonraki hafta içinde evimizde oynayacağımız Vanspor maçına tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Onlar desteklerini sürdürsünler bizlerde onlara sezon sonunda şampiyonluk hediye etmek istiyoruz’ dedi.