HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, zor olacağını bildikleri Sancaktepe maçını farklı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Taşdemir, önlerinde daha zor geçecek bir Amedspor maçı olduğunu hedeflerinin burdan da istedikleri alarak ayrılmak olduğunu belirten Taşdemir ‘Hedefe ulaşmak için işimizin zor olduğunu biliyoruz ancak biz takım olarak zoru seviyoruz ve bunu başaracağımıza inanıyorum’ dedi.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir dün yapılan antrenman öncesinde saha içinde basın mensupları ile yaptığı sohbet toplantısında Sancaktepe ve Amedspor maçları ilgili görüş ve düşünceleri ile soruları cevapladı.

‘Oyun disiplininden kopmadık’

Ligde kolay maç yok, Sancaktepe maçıda onlardan birisi olduğunu gördük. İlk gole kadar zorlandık ancak bu dakikaya kadar da oyunun hakimi tamamen bizdeydi. İsteyen ve arzulayan taraf bizdik. Rakibimizi küçümsemeden oyun ciddiyetini bozmadan ve oyun disiplinine sahip kalarak bir oyun ortaya koyduk. Bu beni çok memmun etti. İnşallah bundan sonraki maçlarda sahada aynı ciddiyetle mücadele vereceğiz. Hedefimiz tabiki var zor gibi görünüyor ancak biz zoru severiz ve bu zoruda başaracağımıza inarıyorum.

‘Oyuncular arasında sıkıntı yok’

Abdulhamit ile Eren arasındaki tartışmanın ana nedeni maçın yardımcı hakemi. Yan hakemin söylediği bir söz üzerine başlayan gerginliğe Eren engel olmak için araya giriyor. Abdulhamit yükseldiği için fotoğrafa bakıldığı zaman gerginlik olmuş gibi görülüyor. Bizim oyuncularımız arasında hiç bir sıkıntı yok.

‘Önemli olan kaçanlardan ziyade pozisyona girmek ’

Sancaktepe maçında özellikle hücum hattında final bölümünde hatalar yaptıklarını bunun futbolun içinde olan şeyler olduğunu söyledi. Doğru yaptığımız zaman sonucu gol oluyor. Bunlar futbolun güzelliği. Her şey dört dörtlük olsa futbol bu kadar güzel olmaz. Takım olarak hücum hattında beklenen performansı gösteremedik diyoruz şu anda 51 golle en fazla gol atan takımız. Kalan on maçta 15-20 gol daha atarsak 70 gole ulaşacağız ki bu rakam çok önemli. Benim teknik adam olarak en çok önem verdiğim kaçanlardan ziyade pozisyona girmektir. Pozisyona girince üç tane kaçar dördüncü mutlak gol olur. Hücum yönünde zengin bir takımız. Üretiyoruz çok da kaçırıyoruz belki ama yeterki üretelim.

‘Hüseyin Can hakettiği için formayı aldı’

Hüseyin Can’ı oyunu alırken birilerinden paye almak için bu hareketi yapmadım. Hüseyin bunu tamamen hakettiği için yaptım,. Bizimle çalıştığı günden buyana her hafta üzerine koyarak çalıştı ve belli bir noktaya geldi. Evet Sancaktepe maçında belki daha erken oyuna alibilirdik. Daha erken düşünüyorduk ancak Ertuğrul’un sakatlığı olunca onu bir sonraki aşamaya bıraktık.

‘Gelişimini sürdürmesi lazım’

Bence aldığı süre önemli değil önemli olan Hüseyin Can’ın kendini geliştirmesi. Bizimle antrenmanlara çıkmaya başladığı andan itibaren iyi bir gelişim gösterdi ancak tabiki yeterli değil. Üzerine koyarak devam etmesi gerekiyor. Gelişim sürecinde olan bir oyuncu ve önünde daha iki yılı var. Bunu kısaltıp altı aya bir yıla düşürebilir. Bu tamamen kendi elinde ama gerçekci olan Hüseyin’in önünde daha iki yılı var. Şu anda gittiği yol çok iyi bizde teknik ekip olarak kendisine elimizden gelen desteği veriyoruz.

‘Futbolda imkansız diye bir şey yok’

Amedspor maçı her maç gibi çok zor geçecek. Futbolda imkansız diye bir şey yoktur. Kaldı ki bizim takım isin söz konusu bile değildir. Bizim takım her an herşeyi yapabilir. Çok iyi oynarken dip oyunda sergileyebilir çok kötü oynarken inanılmaz bir çıkışta yapabiliriz. Buna bir sürü örnek sayabilirim. Ankara Demirspor maçında ofsayt gerekcesi ile sayılmayan golümüz olsa o maçı da kazanmış oluyorduk.

‘Takım olarak standardımız yok’

Bizim takımımızın hocası olarak söylüyorum bizim takımın stardardı şunu oynar diyemiyorum. Bu her oyuncum için geçerli ancak bizim takım her an her şeyi yapabilecek güçte bir takım. Ben kendilerine çok inanıyorum. Diğer maçlar gibi Amedspor maçı da bizim açımızdan önemli. Biz bize yakışan oyunu oynayıp geleceğiz, skor da umarım bizim lehimize olur. Çocuklarında bunu başaracağına inanıyorum’ dedi.