Taktik çalışmaya devam

HARUN AKKAYA

Çorum FK yeni sezon hazırlıklarını dün akşam yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlılarda Teknik Direktör Aykan Atik fiziksel olarak yüklenmenin ardından çalışmalarda taktiksel ve teknik geliştirmeye yönelik antrenman programına ağırlık verdi.

Kırmızı Siyahlıların önceki akşam tesis 2 nolu sahasındaki ilk bölüm antrenmanda sahaya kurulan ayak tenisi filelerinde gruplar halinde maç yaptılar. Çorum FK’lı futbolcular ayak tenisinde hünerlerini sergiledikleri bu bölümün ardından ise yan sahaya geçerek yarı sahada gruplar halinde taktik çalışma yaptılar.

Çorum FK dün akşam ise günü tek antrenmanla tamamladılar. Sakatlığı nedeni ile bir haftadır takımdan ayrı olarak düz koşu yapan Tarık dünki çalışma ile takımla birlikte antrenmanlara başladı. Kıvanç, Umut ve Hasan ise takımdan ayrı olaraz özel programda çalışmaya devam ettiler.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda sekize iki top kapma ardından altıya iki rakibe baskı yapma çalışması yaptıran Teknik Direktör Aykan Atik son bölümde ise altışarlı gruplar halinde jokerli yarı sahada taktik çift kale maç yaptırdı.

Bu çalışma sırasında futbolculardan çabuk oynamaları ve isabetli pas isteklerini sık sık dile getiren Aykan Atik zaman zaman oyunu durdurarak futbolculara uyarılarda bulundu.

Çorum FK bugün sabah ve akşam yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını sürdürecek.