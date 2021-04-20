Taktik çalıştılar

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK perşembe günü Hacettepespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki çalışmaya sakatlıkları nedeni ile sezonu kapatan Ertuğrul Sancaktutan ve Tarık Mayhoş dışında tüm futbolcular katıldılar.

Antrenman öncesinde Teknik Direktör İsmet Taşdemir futbolcularla yaptığı kısa toplantıda kalan dört maçı kazanarak ligi bitirebilecekleri en üst sırada bitirmek için mücadelelerini sonuna kadar vermelerini istedi.

Tesis sahasında yapılan antrenman ısınma hareketlerinin ardından kısa süren bir çabukluğun ardından dar alanda pas çalışması ardından ise kanat varyosyanları üzerinde duran Teknik Direktör İsmet Taşdemir daha sonra ise yarı sahada taktik çift kale maç yaptırdı.

Kırmızı Siyahlı futbolcuların taktik çalışma sırasında teknik heyet morallerini yükseltmeye çalışırken zaman zaman oynattığı oyunlarla buna katkı vermeye çalıştığı gözlendi.

Çorum FK, Hacettepespor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.