Talha ve Mete dışında iç transfer tamam

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’’da iç transfer görüşmelerinde anlaşma sağlanmayan iki futbolcu kaldı. Genel Koordinatör Ersin Küçükoğlu hafta içinde başladıkları iç transfer görüşmelerinde yurt dışında olan Mete ve tatilde olan Talha dışında tüm futbolcularımız ile anlaştık. Bu iki futbolcumuz ilede bir iki gün içinde anlaşarak iç transferi tamamlayacaklarını belirten Küçükoğlu sonuçlardan son derece memnun olduğunu söyledi.

Muhammed Rıdvan dışındaki tüm futbolcularla kulübün üç yıllık projesi doğrultusunda anlaştıklarını belirten Küçükoğlu iç transferi bitirdikten sonra dış transfere yöneleceklerini belirterek ‘2. ve 3. Lig play-off maçlarını takibe alacağız. Burda belirlediğimiz isimlerin son durumlarını gördükten sonra dış transferde görüşmelere başlayacağız. Camiamız rahat olsun hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor’ dedi.