Tam kadro çalışmaya devam

HALİL ÖZTÜRK

Yeni Çorumspor cuma günü Serik Belediyespor ile oynayacağı final maçının hazırlıklarını taktik çalışma ile sürdürdü. Teknik Direktör Bahri Kaya yönetiminde cumartesi günü saat 17’de pazar günü ise 20’de tesis sahasında yaptığı antrenmanla Serik Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdüren kırmızı siyahlı takımda çalışmaya tüm futbolcular katıldılar.

Tecrübeli teknik adam her antrenman öncesinde futbolcular ile toplantılar yaparak takımı fiziksel olduğu kadar beyin olarakta bu maça hazırlamya çalışıyor. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra beşe iki pas ve son bölümde de yarı alanda taktik çalışma yaptılar.

Taktik çalışma sırasında teknik heyet futbolculardan tam konsantrasyon istedi. Oyundan hiç düşmemeleri ve basit hata yapmamaları uyarılarında bulunan Teknik Heyet savunma ve hücum oyuncularına ayrı ayrı taktiksel çalışma yaptırdı. Kırmızı Siyahlı takım bu akşam 20’de yapacağı antrenmanla Serik hazırlıklarını sürdürecek.

Kafile Adana’ya Çarşamba gidecek

Yeni Çorumspor’un Serik Belediyespor ile oynayacağı play-off final maçının antrenman ve seyahat programı belli oldu. Teknik Direktör Bahri Kaya yönetiminde bu maçın hazırlıklarına cumartesi günü saat 17.30’da tesis 1 nolu sahada yaptığı antrenmanla başlayan kırmızı siyahlı takım dün ise saat 20’da gece antrenmanı yaptı.

Kırmızı Siyahlı takım bu akşam ve yarın yine saat 20’de yapacağı antrenmanlarla Serik Belediyespor maçının hazırlıklarının Çorum etabını tamamlayacak. Yeni Çorumspor kafilesi çarşamba sabahı saat 08’de Adana’ya hareket edecek.

Yeni Çorumspor çarşamba akşam saatlerinde yapacağı antrenman ve perşembe günü maçın oynanacağı sahada yapacağı antrenmanla final maçının hazırlıklarının tamamlayacak ve cuma akşamı oynayacağı karşılaşmayı bekleyecek.