Tansel bronz için mindere çıkacak

HALİL ÖZTÜRK

Rusya’nın Ufa kentinde düzenlenen Dünya Gençler Grekoremen Güreş Şampiyonası’nda 87 kiloda milli mayoyu giyen Çorum Belediyesi Gençlikspor sporcusu Tansel Can Örtücü yarı finalde kaybetti.

Sabah seansında ilk olarak Macar rakibi Patrik Mezei ile karşılaşan Tansel Can rakibi önünde 4-1 önde iken tuşla yenerek ikinci tura yükseldi. Bu turda Kırgız rakibi Nartu Abdurrahmanov ile karşılaşan Tanselcan Örtücü rakibini 9-0’lık farklı skorla yenerek yarı finale yükselen isim oldu.

Yarı final maçında ev sahibi Rusya’dan Adlan Amrıev ile karşılaşan Tanselcan Örtücü zorlu bir mücadeleye sahne olan maçta rakibine 4-2 yenilerek finale yükselme şansını kaybetti.

Tanselcan Örtücü bugün akşam seansında bronz madalya için mindere çıkacak. Dünya Şampiyonasında milli mayoyu giyecek diğer Çorumlu sporculardan Mert İlbars ve Samet Yaldıran ise bugün mindere çıkacaklar. Şampiyoda yarın yapılacak yarı final ve finaller ile sona erecek.