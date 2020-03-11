Taraftar ‘MÜCADELE’ istedi

HARUN AKKAYA

Çorum Futbol Kulübü taraftarları Hekimoğlu Trabzon maçı öncesinde futbolcuları tribünü çağırdı ve onlardan mücadele etmelerini istedi.

Ligde son haftalarda kaybettiği puanlarla hızla aşağı sıralara inen Çorum FK’da Hekimoğlu maçı serenomisinin ardından taraftarlar tribüne çağırdılar. Futbolcular tribüne gittiklerinde tribün liderleri futbolculardan giydikleri formanın kıymetini bilerek sahada mücadele etmelerini istediler. Futbolda yenmek ve yenilmenin olduğunu ancak mücadele etmeden yenildiklerinde kahrolduklarını belirterek futbolculardan bu maçta sahada mücadele eden bir takım görmek istediklerini söyledi.