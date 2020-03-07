Taraftar Sorumlusu olan Serdar Koçak tribün liderleri ile toplandı

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da Hakan Geldi’nin istifasının ardından boşalan Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğine Serdar Koçak getirildi.

Önceki gün yapılan çift kaleyi Başkan Fatih Özcan ile birlikte izleyen Koçak akşam ise tribün liderleri ile bir araya geldi.

Tesis Toplantı salonu’nda kırmızı siyahlı takımın tüm tribün liderlerinin katılımı ile yapılan toplantının ilk bölümüne Başkan Fatih Özcan’ın da katıldığı öğrenildi. Başkan Özcan tribün liderlerinden ligin kalan haftalarında takıma ve özellikle futbolculara sahip çıkmalarını ve olumsuzluklardan kaçınmalarını istedi.

Toplantı daha sonra Taraftar Sorumlusu Serdar Koçak’ın başkanlığında devam etti. Tribün liderleri ile yapılan görüşmede ligin kalan haftalarında takıma sahip çıkılması konusunda görüş alış verişinde bulunuldu ve yapılacaklar ele alındı.