‘Taraftarımıza her zamandan fazla ihtiyacımız olduğu maç’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü Ersin Küçükoğlu taraftarlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duydukları bir maça çıkacaklarını belirterek ‘Onların tribünden vereceği destekle bizde sahada kazanmak için rakipten daha çok mücadele edeceğiz’ dedi.

Küçükoğlu dün yapılan çalışmanın ardından yaptığı maç değerlendirmesinde iki sakat futbolcuları dışında hafta boyunca tam kadro olarak hazırlıklarını büyük oranda tamamladıklarını belirterek ‘Son haftalarda taraftarlarımızı hep üzdük ve ardık sevindirecek sonuçlar almak istiyoruz. Sahamızda oynayacağımız Hekimoğlu maçıda bunlardan birisi.

Gerek sahada futbolcularımız gerekse bizler maçın önemini biliyoruz ve bu doğrultuda hazırlandık. İnşallah sahada rakipten daha fazla mücadele eden koşan maçı isteyen daha iyi oynayan taraf biz oluruz çünki buna çok ihtiyacımız var.

Bizleri her yerde destekleyen taraftarlarımızdan isteğimiz onlara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Yarın stada gelerek maçın başlama düdüğünden bizimine kadar takımlarına destek olsunlar. Onların pozitif desteği ibe bu maçtan istediğimiz sonucu alarak ayrılacağımıza inanıyorum’ dedi.