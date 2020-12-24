Tarık Mayhoş iki ay sonra kadroda

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da Zonguldak Kömürspor ile oynanacak maçın kadrosu açıklandı. Yaklaşık iki aydın sakatlığı nedeni ile forma giyemeyen Tarık Mayhoş ilk kez maç kadrosuna girdi.

Ligde 31 Ekim’de Çorum FK’nın sahasında Ankara Demirspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve yaklaşık iki aydır tedavisi devam eden Tarık Mayhoş ilk kez Zonguldak Kömürspor maçı kadrosuna alındı.

Kırmızı Siyahlı takımın dün yaptığı antrenman sonrasında Teknik Direktör İsmet Taşdemir tarafından açıklanan maç kadrosunda şu isimler bulunuyor: Hasan Hüseyin, Onur, Ertuğrul, Tarık, Salih Zafer, Mehmet Sedef, Mete, Eren, Nafican, Muhammet Fettahoğlu, Onur, Kerem Çağatay, Mikail, Yılmaz Can, Kerem Pala, Sinan Kurumuş, Cengiz.

Çorum FK bugün saat 14’de Zonguldak’a haraket etti. Kafile yarın Zonguldak’ta yapacağı ter antrenmanı ile maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve otelde kampa girecek.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020, 18:55