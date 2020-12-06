Tarık Mayhoş iki hafta daha yok

Çorum FK’da sakat futbolculardan Tarık Mayhoş iki hafta daha takımdan ayrı kalacak.

Tarık Mayhoş iki hafta daha yok

HARUN AKKAYA
Çorum FK’da sakat futbolculardan Tarık Mayhoş iki hafta daha takımdan ayrı kalacak.

Ankara Demirspor ile oynanan maçta dizinden sakatlanan ve o tarihten buyana forma giyemeyen Tarık Mayhoş’da ikinci sakatlık çıktı. Çapraz bağlarındaki sakatlığı tedavi edilen Tarık ağrılarının devam etmesi üzerine detaylı MR sonucunda kemik ödemi oluştuğu tesbit edildi.

Çorum FK Sporcu Sağlığı ve Performans Teknik Direktörü Alpaslan Başkaya, Tarık’ın özel program doğrultusunda çalışma yaptığını ve iki hafta daha özel çalışma sonunda takımla birlikte antrenmanlara katılabileceğini söyledi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
‘Korkmayın cesaretli olun’
‘Korkmayın cesaretli olun’
  1. SPOR