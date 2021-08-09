Tarık Mayhoş ile yollar ayrıldı

Çorum FK, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Van Spor'dan transfer edilen Tarık Mayhoş ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle bir türlü istenileni veremeyen Mayhoş, Teknik Direktör Aykan Atik'in raporu doğrultusunda takımdan ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcularımızdan Tarık MaMayhoş ile karşılıklı anlaşılarak bugün itibariyle yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." denildi