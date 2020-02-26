Tarsus hazırlığı sürüyor

Ligde sıkıntılı bir süreç yaşaşan Çorum FK pazar günü deplasmanda oynayacağı Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu yönetimindeki çalışmaya tüm futbolcular katıldılar. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra çabuk kuvvet hareketleri ile devam etti.

Çalışmada daha sonra yarı sahada çift kale maç yapan kırmızı siyahlı takımda Teknik Heyet Tarsus maçında forma giyeceği onbiri belirleme çabasında olduğu gözlendi. Kırmızı Siyahlı takımda Teknik Heyetin futbolcuların moral motivasyonunu yukarı çekmek için çaba içinde olduğu gözlendi. Kırmızı Siyahlı takımda kaleci Reşat belindeki ağrı nedeni ile tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı.

Çorum FK Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıklarını bugün yapacağı çift kale maçla sürdürecek.