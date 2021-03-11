Taşdemir'den Yorgancılar'a sert tepki: 'Aleni hakem faciasıyla karşılaştık'

Pazar günü oynanacak Sancaktepe maçı öncesi dün oynanan Ankara Demirspor maçını değerlendiren Çorum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, maçın hakemi Raşit Yorgancılar'a sert tepki gösterdi.

İlk defa aleni hakem faciasıyla karşılaştıklarını belirten Taşdemir, hakemlerin maçı gasp ettiklerini söyledi.

Çorum FK'da göreve başladığı günden bu yana hakemlerle ilgili hiç konuşma yapmadıklarını aktaran bu aleni hakem hataları olduğunu ifade ederek;"1 Kasım itibariyle Çorum FK'da göreve başladım. Bugüne kadar hakemlerle ilgili hiç konuşmadık. Çünkü mağlup olduğumuz yada berabere kaldığımız maç sonrası biz nerede hata yapıyoruz diye çuvaldızı önce kendimize batırıyoruz. Bundan 4 maç önce hakemler hakkımızı resmen gaspetti ama bir kere bile değinmedik. Kocaelispor maçında verilmeyen 3 tane penaltımız var bu pozisyonlar hakemin gözü önünde gerçekleşiyor. Zira yine Afyon'da verilmeyen net penaltımız var. Ankara Demirspor maçı ise bir çığır olabilir. İlk defa aleni hakem faciasıyla karşılaştık. Ömer'in düşürüldüğü pozisyon onlara verilen penaltıdan daha netti. Yediğimiz golde ise yüzde 1 milyon faul var. 3 golde ise Sinan ofsayt değilim dedi. Hakeme rağmen inanılmaz direnç gösterdik." şeklinde konuştu