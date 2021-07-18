Tecrübeleri ikili gençlere örnek

Çorum FK’nın yeni sezondaki iki tecrübeli ismi çalışmalardaki uyumları ile dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz sezon Manisa FK’dan transfer edilen takım kaptanı olarak performansı ile beğeni toplayan Umut Bulut yeni sezonda da takımın önemli isimlerinden birisi olacak.

Kırmızı Siyahlı takımın bu sezon Uşakspor’dan transfer ettiği forvet Mehmet Gürkan Öztürk ise tecrübeli kaptan ile birlikte iyi bir birliktelik oluşturdu.

Kaptan Umut ile Mehmet Gürkan Öztürk ilerlemiş yaşlarına rağmen antrenmanlardaki performansları ile gençlere çok iyi bir örnek oluyorlar.