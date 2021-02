Tecrübeli defans imzayı attı

Çorum FK, Balıkesir'in tecrübeli defansı Abdülhamit Yıldız ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Tecrübeli oyuncuyla anlaşmada sona gelindiğini ilk gazetemiz duyurmuştu. Akşam saatlerinde yapılan görüşme sonucu tecrübeli futbolcu kendisini kırmızı-siyahlı takıma bağlayan anlaşmaya imza attı.

1987 Diyarbakır doğumlu Abdulhamit Yıldız Gençlerbirliğinde başladığı futbol hayatında Hacettepe, Kasımpaşa Şanlı Urfaspr, Aydeniz Et Balıkesirspor, Karşıyaka, Fatih Karagümrük, Altay ve son olarakta bu sezon başında Aydeniz Et Balıkesirspor formasını giydi. Ligin ilk yarısında Aydeniz Et Balıkesirspor formasını 12 maçta giyen Abdulhamit Yıldız üç sarı kart gördü.

Yıldız bugüne kadar Süper Ligde sekiz 1. ligde 118, 2. ligde 78 maçta forma iydi ve bu maçlarda 11 gol attı.



Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021, 10:58