TED Koleji Sultanları galibiyet ile başladı:3-0

HARUN AKKAYA

Çankırı’da dün başlayan Yıldız Kızlar Voleybol grup birinciliğinde Çorum TED Koleji ilk maçında Karabük önünde zorlanmadan 3-0 galip gelerek iyi bir başlangıç yaptı.

Çankırı Fehmi Gökşen Spor Salonu’nda dün başlayan grup birinciliğinde Ted Koleji Gençlikspor antrenör Mehmet Cerman yönetiminde Müge, Nehir Gül, Zeynep, Elif, Nehir Naz, Şevval, Ebru, Begüm, Verin ve Şara’lı kadrosu ile mücadele etti.

Rakibi önünde ilk seti 25-18 alarak öne geçen TED Koleji ikinci seti 25-19 alarak 2-0 üstünlüğü yakaladı. Üçüncü sette ise rakibinin direncini kıran temsilcimiz seti 25-8 maçıda 3-0 kazanmayı başardı.

Grupta dün oynanan diğer maçta ise Kastamonu, Çankırı’yı 3-1 yendi. Ted Koleji bugün saat 10’da Çankırı ile son maçında ise pazar günü Kastamonu ile karşılaşacak. Grup birincisi yarı final grubuna yükselecek.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2022, 10:58