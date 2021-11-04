Tek düşünce galibiyet

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK yarın Bodrumspor ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takım Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım dünki çalışmada Bodrumspor maçının oyun taktiğini yarı sahada oynatmayı düşündüğü onbirle uygulamaya çalıştı.

Isınma koşusu ve ardından dan alanda pas ile devam eden antrenmanda daha sonra yarı sahada taktik çalışma yaptıran Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, Bodrumspor maçında onbirde sahaya sürmeyi planladığı takımla kısa bir toplantı yaparak maçta oynayacakları oyun sistemi hakkında uyarılarda bulundu.

Kırmızı Siyahlı takımda kalede Hasan Hüseyin savunmada Serkan, Abdulhamit ve Berkay Can ile İsmet önlerinde Hasan hücuma yönelik olarak Murat ve Umut önde ise Halil İbrahim, Mehmet Gürkan ve Burak görev yaptı. Bu çalışmada önde baskı deneten Yıldırım futbolculara sık sık uyarılarda bulundu ve yapmaları gerekenleri uygulamalı olarak gösterdi.

Bu çalışma ile Bodrumspor maçının hazırlıklarını tamamlayan kırmızı siyahlı takımda kafile bu sabah erken saatlerde yola çıkacak.