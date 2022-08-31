Pazar günü sezonun evindeki ilk maçında Somaspor ile karşılaşacak olan Çorum FK bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı Siyahlı takımda tek düşünce galibiyet.

Ligin ilk maçında Urfaspor deplasmanından 0-0’lık beraberlik ve bir puanla dönen kırmızı siyahlı takım salı akşamı yaptığı antrenmanla Somaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mert Nobre yönetimindeki antrenmanda tüm takım toplu olarak düz koşu yaptı.

Daha sonra Urfaspor maçında doksan dakika forma giyen futbolcular düz koşuya devam ederken oynamayan ve az süre alan isimler daha sonra saha içinde kurulan istasyonlarda çabuk kuvvet hareketleri yaptılar. Doksan dakika oynayan futbolcular düz koşunun ardından açma germeler yaparak günün ilk antrenmanını tamamladılar. Diğer futbolcular ise minyatür kale maç yaparak ilk antrenmanı tamamladılar.

Kırmızı Siyahlılar dün akşam ise Somaspor maçının taktiğini çalıştılar. Atakan Cangöz dışında tüm futbolcuların katıldığı antrenmanda Teknik Direktör Mert Nobre Somaspor oyun taktiğini anlattı. Çorum FK, Somaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.