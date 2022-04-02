Tek hedef galibiyet

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK ligin 32. hafta maçında yarın Ankaraspor deplasmanında kazanarak play-off umutlarını artırmak ve seriyi devam ettirmek istiyor.

Hafta içinde evinde oynadığı Somaspor maçında alınan üç puan morali ile Ankaraspor deplasmanına çıkacak kırmızı siyahlı takımda yine her zaman olduğu gibi en büyük sorun sakatlıklar.

Kırmızı Siyahlı takımda sakatlıkları devam eden Emre, Serkan, Aykut, İsmet, Berkay, Muhammed Fettahoğlu ile sarı kart cezalısı Atakan yarınki maçta forma giyemeyecekler.

Ligde play-off mücadelesi veren takım sayısının fazla olması ve her maçın çok zorlu geçmesi nedeni ile yarışın son maça kadar sürmesi bekleniyor. Çorum FK puan sıralamasında geride olmasına rağmen sadece beş puan üzerinde bulunan Ankaraspor ile Osmanlı Stad’ında saat 14’de karşılaşacak.

Bu maçta taraftar desteği olarak kırmızı siyahlı takımın daha fazla destekcisi olması beklenirken en büyük sorunun ise saha zemini olacak gibi görülüyor.Tüm olumsuzluklara rağmen Ankaraspor maçını kazanarak umutlarını sonraki haftalara devam ettirmek istiyor.

Ev sahibi Ankaraspor ise sezon başından buyana yüksek maliyetli transferler yapmasına rağmen Çorum FK gibi istikrarı yakalayamadı.

Mavi beyazlılar geçen hafta Sarıyer deplasmanında kazanarak yakaladıkları havayı Çorum maçını kazanarak devam ettirmek isteyecek.

Osmanlı Stad’ında oynanacak bu zorlu karşılaşmayı Zonguldak bölgesi hakemi Eren Gökmen yönetecek.