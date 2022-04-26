‘Tek tesellimiz rakiplerin de kaybetmesi’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Sportif Direktörü Yakup Ateş Niğde karşısında hiç beklemedikleri kadar kötü bir futbol sonucunda farklı mağlup oldukları için tüm camiadan özür diledi.

Sportif Direktör Yakup Ateş ligde son altı maçta topladıkları 14 puanla iyi bir hava yakaladıklarını belirterek ‘Niğde maçınıda kazanarak play-off yolundaki avantajımızı korumak ve artırmak istiyorduk. Mutlak galibiyet için çıktığımız maça iyi başlayamadık ve sonucunda da yediğimiz golle mağlup duruma düştük bu oyun planımızı bozdu. İlk yarının kalan dakikalarında beraberlik için fırsatlar bulduk ancak bunlardan sonuç alamadık. İkinci yarı daha iyi başladık ancak şok golle iki farklı geriye düştük şoka girdik. Bu dakikadan sonra yapacak bir şey vardı oda gerekli riskleri alıp puan için rakip kaleye yüklenmekti. Bu istediğimize 85. dakikada skoru 2-2 yaparak ulaştık. Bu skoru yakaladıktan sonra öne geçeceğimiz fırsatları bulduk ancak değerlendiremedik. Uzatma dakikalarında yüklendiğimiz anlarda geride verdiğimiz açıklar nedeni ile üç gol yiyerek mutlak kazanmak için çıktığımız maçtan farklı mağlup ayrıldık çok üzgünüz. Tek tesellimiz ise play-offdaki rakiplerimizin de kaybetmesi oldu. Bu maçı almış olsaydık bir maç kredimiz olacaktı malesef bunu kaybettik. Şimdi önümüzde iki final maçımız var ve biz iki maçı kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz takım olarakta bunu başaracak güçteyiz. Sezon sonunda hedefe ulaşan takım biz olacağımıza yürekten inanıyorum. Taraftarlarımızın da bundan şüphesi olmasın. Niğde maçında oynadığımız futbol ve aldığımız farklı mağlubiyetten dolayı büyük taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Onlara kendimizi Adıyaman maçını kazanarak affettirmek için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz’ dedi.

Adıyaman hazırlığı bugün başlıyor

Çorum FK Niğde Anadolu maçının ardından dünü izinli geçirdi. Kırmızı Siyahlı takım bugün saat 17’de yapacağı antrenmanla pazar günü Adıyamanspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.