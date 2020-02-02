Tel tel döküldük

Çorum FK play-off yolundaki kritik maçta Sancaktepe FK önünde evinde çok kötü bir futbol ortaya koyduğu karşılaşmayı 2-0 kaybederken konuk takım sayısız gol pozisyondan da yararlanamadı.

İki haftalık mağlubiyetin ardından geçtiğimiz hafta sonu Gümüşhanespor deplasmanında 4-1 galip gelerek moral bulan kırmızı siyahlı takım evinde oynadığı Sancaktepe maçını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyordu.

Teknik Direktör Bahri Kaya Gümüşhane maçında cezalı Osman’ın yerine savunmada Murat’a forma verirken orta sahada Muhammed Rıdvan’ın yerine ise Kerem Çağatay’a ilk onbirde forma verdi. Maçın henüz dakikası dolmadan mutlak bir pozisyona giren savunmanın çizgiden çıkardığı dakikadan itibaren rakip takım özellikle kanatları etkili kullandı ve orta sahada Çorum FK’ya büyük üstünlük kurdu.

Orta sahayı kontrolü eline alan Sancaktepe FK ilk yarıda bir çok pozisyondan sadece birinden yararlanırken Çorum FK ise ilk dakikanın dışında birde ilk yarının son bölümünde Batuhan’ın rövaşatası ile gole çok yaklaştı.

İkinci yarıya Batuhan’ın yerine Muhammed Rıdvan, Volkan’ın yerine ise Şaban’ı alarak başlayan Çorum FK’da bu değişikliklerde sahaya fazla bir katkı vermedi. Maçın 60. dakikasında Ertuğrul’un gereksiz yaptığı iki faul sonunda gördüğü kırmızı kartla takımını on kişi bırakmasından sonra kırmızı siyahlı takımda tüm direnç bitti.

Son yarım saatlik bölümde topu ileri taşımakta zorlanan Çorum FK’da iki kanat oyuncusu Murathan ve Mikail’in sakatlıkları nedeni ile forma giyemediği maçta konuk takım üstün futbolunun karşılığını 83. dakikada ikinci golle buldu. Bu golle maç sona erdi ve Çorum FK play-off yolunda önemli bir maçı daha puansız kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1. dakikada sol kanattan Mert topla rakip savunma arkasına sarktı son çizgiye indiği anda ortaya çıkardı arka direkte Oktay kafayı vurdu kaleciyi geçen topu Erdinç topu çizgi üzerinden çıkardı ve mutlak bir gole engel oldu.

2. dakikada Sancaktepe gole çok yaklaştı. Halil İbrahim’in pasında Mert ceza yayı üzerinden sert vurdu top top direğin dibinden az farkla auta gitti.

6. dakikada arka direğe yapılan ortada İrfan buluştu topla ceza sahasına yaklaştı 25 metreden sert vurdu top direğin içine çarparak oyun alanına dönerken hamle yapan kaleci Reşat’a çarpan top ağlara gitti ve konuk takım 1-0 öne geçti,

25. dakikada savunma arkasına atılan topa Halil İbrahim hareketlendi çaprazda kaleci Reşat ile karşı karşıya kaldığı anda açıyı iyi kapatan kaleci Reşat kalesini mutlak bir golden kurturdı ve topu kornere attı.

39. dakikada sağ kanattan Muharrem topla hareketlendi son çizgiye indiği anda yerden ortaya çıkardı David Deniz yerden sert vurdu kaleci Reşat topu köşeden çıkardı.

41. dakikada sağ kanattan gelişen Çorum FK atağında Oktay’ın ortasında savunmadan seken top altı pasın köşede Batuhan mükemmel bir rövaşata vuruşu ile kaleye gönderdiği topu kaleci Emre köşeden tokatladı ve kırmızı siyahlı takıma beraberlik şansı vermedi.

İlk yarı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

66. dakikada sol kanattan Melik topla savunma arkasında topla buluştu son çizgiye indi yerden ortaya çıkardı boş kaleye Erhan dokunmadan Murat son anda kayarak topa dokundu ve üstten kornere attı.

68. dakikada Melik ceza yayı dışında topla buluştuğu anda sert vurdu top üst direkten geri geldi savunma topu kornere çeldi.

83. dakikada maçı bitiren gol geldi. Halil İbrahim soldan ceza sahasına girdi çapraz pozizyonda uzak köşeye sert vurdu top önce yan direkten ardından diğer yan direkten dönerek oyun alanına döndü dönen topu önünde bulan Melik top boş kaleye göndererek maçın skorunu belirledi: 0-2

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2020, 20:10