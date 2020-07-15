‘Tercih edilen kulübüz’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Transfer Komitesi beş günde 16 futbolcu ile anlaşarak rekor bir sürede iç transferi bitirdi. Genel Koordinatör Ersin Küçükoğlu dün düzenlediği basın toplantısında kulüp olarak tercih edildiklerini bununda da kulübün verdiği sözleri sonuna kadar yerine getirmesinde en büyük etken olduğunu söyledi.

Kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında iç transferi bitirdiklerini ve 5 Ağustos’ta ise dış transfere başlayacaklarını belirten Genel Kaptan Ersin Küçükoğlu, bu sürede play-off oynayacak hiç bir futbolcu ile görüşerek kafasını karıştırmak istemediklerini belirtti.

Genel Koordinatör Ersin Küçükoğlu basın toplantısında şunları söyledi ‘Çorum FK’nın kuruluşundan itibaren oluşturduğu bir kültür bir gelenek var. Verilen sözlerin yerine getirilmesi, tesislerin birinci sınıf olması,. stadın açılacak olması ve il takımı olması, başkanımızın özü sözü bir olması sözlerin yerine getirilmesi nedeni ile tercih edilen bir kulüp haline geldik.

Futbol camiası aslında küçük. Doğru işler yaptığımızda bunlar kısa sürede duyuluyor ve hep olumlu görüş oluşuyor. Bu şartlar altında da tercih edilen bir kulüp oluyoruz. Başkanımızın bu konuda emekleri çok büyük. Hazırlanan üç yıllık proje, Bahri Kaya’nın ekibinde başında olması transfer görüşmelerinde işimizi kolaylaştırdı.

Dış transfere 5 Ağustos’a kadar bekleyeceğiz. Başkanımızın talimatı play-off müsabakası oynayacak hiç bir oyuncu ile görüşme yapılmayacak. Oyuncuların kafalarını karıştırmamak için böyle bir karar alındı. Transferde alınacak mevkiler ve isimler büyük oranda belli. Dış transferde bir tecrübeli kaleci, bir stoper, iki orta saha, iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınacak.

Kulübümüzü transfer edilecek oyuncular açıklanan projeye hizmet edecek oyuncular olacak. Bu ilkede hareket etmelerini bekliyoruz. En doğru transferi yapmayı hedefliyoruz. Sezon öncesi planlaması arasında en önemlisi doğru kadro planlamasını yapmaktır. Bizde bunun için bu dönemi en iyi şekilde geçirmek istiyoruz.

Biz güçlü bir aile olmak istiyoruz. Açıklanan süre içinde en iyiye hedefe ve özlenen yere götürmek için çaba sarfedeceğiz. Tüm çalışanlarımız bunun için üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz

Ersin Küçükoğlu geçen sezon ortasında profesyonel yapılarak Ağrıspor’a kiralanan Burak Karaca’nın kulübün üç yıllık futbolcusu olduğunu ve kadro içinde olacağını söyledi. Küçükoğlu mevcut anlaşma imzalanan kadronun yaş ortalamasının 22 civarında olduğunu genç ve dinamik bir kadroya sahip olduklarını söyledi.