Tesis sahasında kar temizliği

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK tesis sahalarında kar temizliği başladı. Bir haftadır devam eden kar yağışı nedeni ile çalışma yapmakta zorlanan kırmızı siyahlı takım stadyum ve Kubatlar Halı Saha’da Turgutluspor hazırlıklarını sürdürüyordu.

Kırmızı Siyahlı takım dün Dodurga Belediyesi’ne ait kar küreme makinasını getirerek tesis sahalarındaki karın temizlenmesi çalışmasına başladı. Kar temizliğinin tamamlanmasının ardından kırmızı siyahlı takımın çalışmaları kendi sahalarında yapma imkanı bulacak.

Kulüp Başkan Vekili Serkan Güney tesis sahasının kar küreme çalışmaları için ekiptan desteği veren Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın’a teşekkür etti.