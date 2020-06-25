TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, 18 Temmuz'da başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının 18 Temmuz 2020'den itibaren oynatılması kararının alındığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, TFF 2. ve 3. Lig'te sezonun geri kalanıyla ilgili kararı almak için Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda alınan kararda 2. ve 3. Lig sezonun 18 Temmuz'da başlamasına karar verildi. TFF'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gündemdeki konuları görüşmek üzere rutin Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmiştir.

Toplantıda Yönetim Kurulu, gündem maddelerinden birisi olan Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının tamamlanması konusunda yaptığı değerlendirme sonucunda, daha önce açıklandığı gibi bu iki ligin 18 Temmuz 2020'den itibaren oynatılması kararını vermiştir. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de kalan müsabakaların programı en kısa zamanda kamuoyuna duyurulacaktır."