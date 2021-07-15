Topla ilk antrenman

Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını kendi tesislerinde yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

12 Temmuz pazartesi akşamı yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başlayan Çorum FK önceki akşam yaptığı antrenmanda ilk kez topla buluştu.

Topla aerobik dayanıklılık çalışmasında Teknik Direktör Aykan Atik futbolculardan topla diripling yapma ve çabuk hareket etme konusunda özel bir program uyuladı. Bu çalışmanın arrdından ise ilk kez üç takımlı taktik çalışma yaptıran teknik heyet bu çalışmada futbolcuların dar alanda hareket etme ve topu boş alana taşımaları gibi özel bir antrenman programı uyguladı.

Kırmızı Siyahlı takımın dün akşam yaptığı antrenman ise koordinasyona yönelik teknik çalışma ile devam etti. Çorum FK ilk etap nazırlıklarını sabah fitness salonunda akşam ise sahada yapacağı teknik koordinasyon çalışması ile sürdürecek.

Çorum FK’da yeni transfer Batuhan Er ile hasta olduğu için ilk gün çalışmalarına kaçıran Abdulhamit’in katılımı ile tam kadro olarak ilk etap antrenmanlarını sürdürüyor.