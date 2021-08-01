Töremiş ve Aşkar Avrupa Şampiyonası kadrosunda

HARUN AKKAYA

Çorum Belediyesi Gençlikspor’un milli Badmintoncuları Mehmetcan Töremiş ve Beren Aşkar Avrupa Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.

28-30 Temmuz tarihleri araszında Ankara7da yapılan U 17 Avnupa Badminton Şampiyonası seçme müsabakalarında Mehmetcan Töremiş ve Beren Aşkar karışık çiftlerde milli formayı giymeye hak kazandılar. Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezinde yapılan Avrupa Şampiyonası milli takım seçmelerinde mücadele eden Mehmetcan Töremiş ve Beren Aşkar rakiplerini yenerek karışık çiftlerde birinci oldular ve milli takımda yer almaya hak kazandılar.

Töremiş ve Aşkar 3-12 Eylül tarihleri arasında Slovenya’nın Podcetrtek şehrinde yapılacak olan U 17 Avrupa Badminton Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.

Badminton İl Temsilcisi ve aynı zamanda Milli Takım ve Çorum Belediyesi Gençlikspor antrenörü Barış Boyar Avrupa Şampiyonasında milli takımda mücademe etmeye hak kazanan sporcuları Mehmetcan Töremiş ve Beren Aşkar’ı tebrik ederken kendilerine verdikleri destekten dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay’a Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’e Kulüp Başkanı Nadir Solak ve yönetim kurulu üyeleri ile emeği geçen herkese teşekkür etti.