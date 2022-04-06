Trabzon hazırlığı başladı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK pazar günü sahasında oynayacağı 1461 Trabzon maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.

Geçtiğimiz hafta sonunda Ankaraspor deplasmanından üç puanla dönerek play-off potasına iyice yaklaşan kırmızı siyahlı takım bir günlük iznin ardından Trabzon maçının hazırlıklarına dün akyam saatlerinde tesis sahasında yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Ergün Penbe yönetimindeki çalışmaya hasta olan Burak Çalık ile omzunda ağrı olan Hasan Hüseyin kontrol amaçlı katılmadılar. Sakatlıkları devam eden Kıvanç, Berkay, Aykut ve İsmet takımdan ayrı olarak fizyoterapist gözetiminde özel programla çalışmaya devam ederken Serkan uzun süren tedavi sürecinin ardından dün takımla antremana çıktı.

Haftanın ilk antrenmanı öncesinde Teknik Direktör Ergün Penbe futbolcularla kısa bir toplantı yaparak iki maçlık galibiyet serisinin devam etmesinin play-off için çok önemli olduğunu belirterek futbolculardan aynı ciddiyetle çalışmalara devam etmesini ve mücadeleyi sonuna kadar sürdürmelerini istedi.

Çalışma ısınma hareketleri ile başladı daha sonra dar alanda pas ile devam etti. Ardından çabuk kuvvet hareketleri ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise kısa süreli taktik çalışma yapıldı. Çorum FK 1461 Trabzon maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.