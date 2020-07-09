HARUN AKKAYA

Çorum FK’de transfer komitesi oluşturuldu. Komite’de yeni yönetimde Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak Oğuzhan Yalçın, Alt Yapı Sorumlusu Tuncay Koçak ile Bahri Kaya’nın ekibinde Sportif Direktör olarak görev yapacak Ersin Küçükoğlu görev yapacak.

Transfer Komitesi kendi arasında yapacağı durum değerlendirmesinin ardından öncelikle iç transferde görüşmeleri planlayacak. Komitenin bugünden itibaren iç transferde yollar ayrılacak isimlere tebliğ yapıp ardından da anlaşma imzalanacak isimlerle masaya oturacak. Komite son olarak dış transfere yönelecek.