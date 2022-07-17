‘Transferlerle daha da güçlendik’

HARUN AKKAYA

Çorum FK Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz mevcut kadroya yaptıkları takviyelerle daha güçlenerek hedefe tüm camianın vereceği destek ile ulaşmak istediklerini söyledi.

Topuz kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada öncelikli olarak yeni sezon hazırlıklarına takımın başladığını ve bu sezonun tüm camiaya hayırlı olmasını diledi. Topuz yeni sezon için transferleri büyük oranda bitirdiklerini belirterek ‘Bundan sonraki süreçte teknik ekibimizin eksik gördüğü bölgelere ihtiyaç doğrultusunda takviye yapmayı düşünüyoruz.Kamuoyunda çok konuşulan transferler ve teknik direktör konusunu daha önce belirttiğim gibi ilk etap kampımız öncesi görüşmelerimiz devam ettiği stoper mevkii dışında tamamlamış durumdayız. Bugün itibari ile transferlerimizin tamamına yakınını bitirmiş şekilde yeni sezon öncesi çalışmalarımıza başlıyoruz. 38 kişilik kadromuzda 9 oyuncumuz bonservis ücreti veya kiralık olarak yollarımızı ayırdık. Mevcut kadromuza yapmış olduğumuz takviyelerle daha da güçlenerek hedefe doğru tüm camia olarak ulaşmak istiyoruz. Bu süreçte bizlere güvenerek sabırla bekleyen, her zaman desteklerini hissettiğimiz büyük Çorum FK taraftarlarına teşekkür ederiz’ dedi.