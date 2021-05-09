Tribünde gerilim

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK- Sarıyer açının ardından saha içinde güzellikler yaşanırken gerilim tribünde yaşandı.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte protokol tribününde maçı izleyen Sarıyer yöneticilerden birisinin söylediği ‘Maçı satmışlar’ sözü ortalığı karıştırdı.

Buna ilk tepkiyi Çorum FK Başkan yardımcısı Oğuzhan Yalçın gösterdi ardından Başkan Fatih Özcan, Bu gerilime diğer isimlerinde katılması ile ortam gerildi.

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan’ın babası ve saha içinden gelen futbolcu Abdulhamit’in katılması ile gerilim tırmandı.

Özel Güvenlik ve Emniyet güçlerinin devreye girmesi ile Sarıyer yönetici ve taraftarları koridora alınarak taraflar ayrıldı ortam daha sonra sakinleşti.

Bu olayların ardından başkan Fatih Özcan saha içindeki futbolculara bulunduğu balkandan bağırarak ‘Benim gönlümde şampiyonsunuz aslanlarım verdiğiniz mücadeleden dolayı tebrik ediyorum’ dedi ve alkışladı.