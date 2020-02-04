Tribünün yaptığı ayıbı arkadaşı örtmeye çalıştı

HARUN AKKAYA

Sancaktepe maçında tribünden bazı taraftarların Kıvanç’a karşı yaptığı ayıbı onun yerine oyuna giren arkadaşı Fatih Şerifoğlu örtmeye çalıştı.

Kırmızı Siyahlı takımın alt yapısından A takıma yükselen genç Kıvanç iki sezondur forma bulduğu sürece elinden gelen mücadeleyi veriyor. Buna karşın genç futbolcuya karşı ön yargılı olan bazı taraftarlar her mağlubiyetten sonra olduğu gibi Sancaktepe maçında da faturayı ona kesmek istedi. 63. dakikada oyundan alınan genç futbolcu çıkarken tribünden gelen yuhlamalar üzerine göz yaşlarına boğuldu. Bu dakikada onun yerine oyuna giren Fatih Şerifoğlu genç arkadaşına alkışlarla destek verdi.