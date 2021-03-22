Tüm hesaplar galibiyet üzerine

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK çarşamba günü sahasında konuk edeceği Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarını hafta sonu yaptığı iki antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımda sakatlıkları devam eden Salih Zafer ve Mehmet Sedef ile Nafican’ın katılmadığı antrenmanlarda Kıvanç ise takımdan ayrı olarak özel program doğrultusunda çalışmalarına bireysel olarak devam ediyor.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir, Amedspor maçının ardından ilk antrenmandan itibaren futbolculara bu maçı unutarak Maraş maçına motive olmalarını istiyor. Takım olarak yakaladıkları çıkışı sürdürmek için iç sahada puan kaybına kesinlikle tahammülleri olmadığını belirten Taşdemir futbolculara bu konuda uyarılarını sürdürüyor.

Hafta sonu yapılan iki antrenmanda çabuk kuvvet hareketleri, oyun formatında dar alanda maçlar yaptıran teknik heyet dün yapılan çalışmada ise Kahramanmaraşspor maçının oyun taktiğini denedi. Amedspor maçında yapılan hatalar üzerinde duran ve pozisyonları tekrar ettiren İsmet Taşdemir futbolculardan kademeye girmekte geç kalmamaları uyarılarında bulundu.

Kırmızı Siyahlı takımın dün yaptığı taktik çalışmada futbolcuların oldukça istekli ve tempolu olmaları dikkat çekti. Çorum FK, Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çift kale ile sürdürecek.