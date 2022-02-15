Tüm kampanyaya rağmen 3500 taraftar

HARUN AKKAYA

Çorum FK’nın Kahramanmaraşspor ile oynadığı maçı 3500 civarında futbol sever izledi.

Ligde son iki maçını kazanmasının ardından Sportif Direktör Yakup Ateş ve Teknik Direktör Ergün Penbe tarafından başlatılan bilet kampanyasına rağmen maçı maraton tribününden 2693 VİP tribününden ise 350 civarında futbol sever izledi.

Kulüpten yapılan açıklamada stada girişlerde yaşanan sorunun üç farklı nedenden kaynaklandığı belirtildi. Stad kapıları 11’de açıldı ve bir saat içinde 12’ye kadar giren taraftar sayısı 137 kişi. Saat 12’den maçın başladığı 13’e kadar giren taraftar sayısı 2029 kişi olurken maç başladıktan sonra ise 527 taraftar maraton tribününe giriş yaptı. Maçın başlamasına yakın saatlerde yaşanan gerilim sonunda bir kapının kırılarak bazı taraftarların stada biletleri okutmadan girdikleri belirtildi. Yaşanan sorunun birincisi Emniyet’in kapıları erken açmaması ikincisi turnikelerden dördünün barkot sisteminin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılmaması ve taraftarların maçın başlama saatine çok yakın toplu olarak stada gelmesi olarak belirtildi.