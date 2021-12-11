‘Tüm şehir sahip çıkarsa Çorumspor 1. lige çıkar’

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorumspor’un ortak paydaları olduğunu ve başarılı olması için ellerinden gelen katkıyı verdiklerini bundan sonrada vermeye devam edeceklerini söyledi.

Çorumspor’un yerinin en azından 1. lig olduğunu bu sezon bu hedefu ulaşmak için Fatih Özcan ve ekibine güvendiklerini belirten Aşgın ‘Bunu başarmak için Çorum’un tüm gücünün takıma sahip çıkması ve desek vermesi gerektiğini söyledi.

Amatör kulüplere malzeme dağıtım törenindeki konuşmasında Çorumspor ile ilgili görüşlerini de dile getiren Aşgın şunları söyledi:

"Çorumspor bizim ortak paydamız. Çorumspor’un başarılı olması bizim duamızdır, inancımızdır, bizim beklentimizdir. Çorumspor’un başarılı olması için Çorum Belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa yapmak zorundayız. Bizimle birlikte, Valiliğimiz, iş adamlarımız, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’müz , resmi kurumlarımız Çorumspor için ne gerekiyorsa yapmak zorundadır. Biz Çorum Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren en güzel destekleri verdik bundan sonra da Çorumspor’a vermeye devam edeceğiz. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Çorum en az 1.Lig’de olmalıdır. Herkes bu konuda sorumluluğunu yerine getirmelidir. Biz Çorumspor’u birlik ve beraberlik içerisinde 1.Lig’e inşallah çıkaracağız. Buradan ilan ediyorum. Biz Çorum Belediyesi olarak Başkan Fatih Özcan’ın yanındayız. Onu net olarak ifade ediyorum. Bütün Çorumspor camiasının arkasındayız, yanındayız. İnşallah bu yıl kardeşlik ve beraberlik duygusu içerisinde şeytanın bacağını kırarak Çorumspor’un 1.Lig’e çıkacağına yürekten inanıyorum. Bu da yetmez tabi. Burada herkesi göreve davet ediyorum. Normalde bu tür konuşmaları yapan biri değilim ama ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Vazifemiz şu, Çorumspor sadece belediyeye, Fatih Özcan’a ve Ahmet Ahlatcı’ya bırakılmamalıdır. Buradan Organize Sanayi’de ki iş adamlarımızı, TSO’daki iş adamlarımızı, esnafımızı gücünün yettiği kadar desteğe davet ediyorum. Özellikle iş adamlarımız bu işe inanır güvenirse, valimiz inanır güvenirse, milletvekillerimiz inanır güvenirse, Çorumspor’da da o ışığı görüyorum ben. 1.Lig’e çıkarak verilen emeklerin boşa gitmediğini gösterecektir."