Turgutlu provası Halı Saha’da

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK pazar günü sahasında oynayacağı Turgutluspor maçının hazırlıklarını dün yine halı sahada yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ergün Penbe yönetimindeki çalışmaya sakatlıkları ve ayrılık süreçleri devam eden futbolcular katıldılar.

Tesis sahasının karla kaplı olması stadyumun zemininin ise bozulmaması için antrenman yapacak saha bulamayan kırmızı siyahlı takım önceki gün gibi yine Kubatlar Halı Saha’da çalıştı.

Isınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan kırmızı siyahlı takım daha sonra sahanın küçük olması nedeni ile kadroyu üç takıma ayırdı ve dönüşümlü olarak çift kale maç yaptı. Gol atanın kazandığı ve maça devam ettiği antrenmanda oldukça neşeli ve zevkli anlar yaşandı. Beyaz takım yaptığı maçların dördünü kazanarak günün kazanan takımı olmayı başardı.

Çorum FK bugün zeminin uygun olması halinde Turgutluspor maçının hazırlıklarını tesis sahasında yapacağı antremanla sürdürecek.