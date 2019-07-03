Türkiye’nin Altınordusu’nda Çorumlu üç antrenöre görev

HALİL ÖZTÜRK

Türk Futbolu’nda alt yapı denince akla gelen kulübü Altınordu ‘Türkiye’nin Altınordusu’ projesi kapsamında Çorum’lu üç antrenörler ile anlaştı. Çimentospor’dan Menderes Özarslan ve Akkentspor’dan İsmail Sırıklı ve Hüseyin Mert Altınordu adına Çorum’da 6-12 yaş arası minikleri belirleyecek ve yılda iki kez yapılan turnuvaya götürecekler.

Çorum’dan üç antrenör Altınordu Futbol Okulu ile anlaştı ve Çorum’dan yetenekli isimleri tesbit ederek Türk futboluna kazandıracaklar. Türk futbolunun alt yapıya en fazla değer veren ve Dünya’da örnek gösterilen bir çalışma yapan Altınordu Kulübü Çorum’dan Çimentospor’dan Menderes Özarslan ve Akkent Gençlikspor’dan İsmail Sırıklı ve Hüseyin Mert ile anlaştı.

Çorumlu üç antrenör hafta başında İzmir’e giderek burda Altınordu kulübü tesislerini gezdi ve alt yapı sorumlaları ve kulüp başkanı ile görüştüler. Altınordu Kulübü alt yapı sorumlularının ön inceleme sonunda anlaşmak için davet ettiği üç Çorumlu antrenör Altınordu kulübü tesislerine ve çalışma düzenine hayran kaldılar.

Kulüp bünyesinde değişik kategorilirde 1700 sporcusu bulunan Altınordu kulübünde farklı tesislerde futbol eğitiminin yanında çocuklara okullar ve hayat şartlarıda öğretiliyor. Altınordu Kulübü Bakanı Seyit Mehmet Özkan ile tanışan Çorumlu üç antrenör sohbet etme imkan buldular. Kendiside önümüzdeki günlerde Çorum’a geleceğini belirtti.

Menderes Özarslan, İsmail Sırıklı ve Hüseyin Mert kendi kulüplerinde çalışmalarını sürdürecekler ve 6-12 yaş arasında yetenekli gördükleri çocukları yılda iki kez Altınordu kulübü tarafından düzenlenen ve Türkiye ile birlikte Dünya’nın dört bir yanından gelen takımların mücadele ettiği turnuvaya katılacaklar. Bu turnuvalarda gösterecekleri performansa görede sporcular Altınordu kulübü alt yapısına kazandırılacaklar.