Türkiye’nin ‘kralı’ Sinan Kurumuş

HALİL ÖZTÜRK

Sezon başında Manisa FK’dan transfer edilen ve müthiş performansı ile göz kamaştıran Sinan Kurumuş, attığı 17 golle Türkiye liglerinin en golcü oyuncusu durumunda.

Etkili performansıyla hem takımının 3 puan almasında önemli rol oynayan Kurumuş, 18 maçta attığı 17 golle ‘Kral’ olma yolunda. Çorum FK ligin ilk yarısında en faz gol atan ikinci takım durumunda. Çorum FK ligin ilk yarısında 33 gol atarken, bu gollerin yarısı Sinan Kurumuş’tan geldi. Attığı 17 golle ligdeki çoğu takımın attığı golden fazla olan Sinan Kurumuş, performansı ile parmak ısırtmaya devam ediyor. Sinan en son Pazar günü oynanan Kahramanmaraşspor maçını da boş geçmedi.

Süper lig, TFF 1.lig, Misli.com 2.lig ve 3.ligleri arasında en fazla gol atan oyuncu durumunda olan Sinan Kurumuş’u 16 golle Bodrumspor’da oynayan Ozan Sol izliyor.

Çorum FK’da gol krallığında 7 golle Umut Kaya ve Cengiz Ötkün de yer alıyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021, 14:22