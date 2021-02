‘Tutunacak bir dalımız oldu’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Kocaelispor mağlubiyeti ile bitme noktasına gelen play-off umutlarını Afyonspor galibiyeti artırarak tutunacak bir dalları olduğunu söyledi.

Taşdemir dün tesis toplantı salonunda yaptığı açıklamada göreve geldikleri günden itibaren takım birlikteliği içinde sahada mücadele etmeyi başardıklarını bir tek Kocaelispor maçında bu görüntüden uzak bir futbol ortaya koyduklarını söyledi.

Ligde kolay hiç bir maçın olmadığını belirten Taşdemir, son haftalarda hakem hatalarının hep aleyhlerine olduğunu bununda takımın direncini etkilediğini belirterek ‘Play-off şansımız hala çok zor çünkü bir değil beş takımla mücadele etmek zorundayız. Eksi kredimizi artıya geçirmek için işimiz zor ancak kalan 15 maçtan istediğimiz sonuçları almak için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz’ dedi.

Taşdemir basın toplantısında yaptığı açıklama ve basın mensuplarının sorularına verdiği cevaplar şöyle:

‘Kocaelispor maçı hariç istediklerimizi sahaya yansıttık’

Ligin ikinci yarısında üç maçta bir galibiyet iki mağlubiyet aldık. Maç maç baktığımızda Manisa karşısına çok sıkıntılı ve eksik gittik. Bu maçta mücadele açısından çok iyi işler yaptık ama hücumda üretkenlik anlamında yeterli değildi. Ben göreve başladıktan sonra yenildiğimiz maçlarla bile mücadele açısından yeterli bir oyun ortaya koyduk. Sadece Kocaelispor maçını aynı tutuyorum. Bu maçta bize yakışan oyun oynayamadık.

‘Kolay maçımız yok’

Bu mağlubiyet ile zaten eksi olan kredimiz tamamen bitirmeye yakın bir hal aldı. Ama şükür Afyon galibiyeti ile bunu tersine çevirdik ve yukarıya tutunmak adına bir dalımız oldu. Daha oynanmamış 15 maçımız var. Bu maçların hepsi her türlü skora açık. Bununla beraber önümüzdü oynayacağımız üç maçla ilgili yazılanları çizilenleri görüyorum. Ligde hiç bir maçımız garanti değil ve oynayacağımız üç rakibimizde düşmeme mücadelesi veriyor bu maçlar çok daha zorlu geçeceğini düşünüyorum.

‘Takım kimliğini sahaya koyduğumuz sürece yenemeyeceğimiz takım yok’

Bizim bir felsefemiz var biz bundan uzaklaşmadığımız sürece her takımı yenebiliriz. Bu hafta da onu gösterdik. Biz bu felsefemizi sahaya yansıttığımız zaman azimle inançla mücadeleci bir takım kimliğini sahaya koyduğumuz zaman yenemeyeceğimiz bir takım yok. İnşallah bundan sonra da bu kimliğimizi her maça yansıtabilir ve istediğimiz skorları alabiliriz.

‘Hakem hataları hep aleyhimize oluyor’

Ligin ikinci yarısı ilk maçında Manisa karşısına hücumdaki iki etkili ismimiz Umut ve Cengiz cezalı olduğu için bizi gol yollarında etkiledi. Kocaelispor maçında ise takım olarak kötü oynadık ve gol yollarında üretken olamadık. Ben bugüne kadar hiç bir zaman hakemlerle ilgili mazeretlerin arkasına sığınmadım ancak Kocaelispor maçında aleyhimize verilen penaltı ve lehimize verilmeyen üç net penaltımız var. Afyon maçında da verilmeyen net bir penaltımız var. Maçların görüntülerini tekrar tekrar izledik. Bunun dışında da üç dört pozisyonumuz vardı ama atamadık.

‘Play-off şansımız zor ancak biz takım bütünlüğü ile sonuna kadar mücadele edeceğiz’

Takım birlikteliğimiz devam etmesi halinde play-off şansımız yine zor çünki rakiplerimiz ile puan farkı çok fazla ve geçmemiz gereken çok takım var. Play-off için beş rakiple mücadele edeceğiz. Ben şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim bizim takım her maçta her şeyi yapabilecek güçte bir takım. Kesin kalırız veya kalamayız gibi bir cümle kullanmam şu anda. Şunu iyi biliyorumki Kocaeli maçı hariç puan kaybettiğimiz her maçta takım bütünlüğümüz vardı. Umarım ligin kalan maçlarında da bu birlik ve bütünlük içerisinde oynar gereken puanları toplarız’ dedi.