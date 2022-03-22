U 14 Ligi’ni ASKF düzenliyor

HARUN AKKAYA

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), bu sezon U14 Liglerini resmi statüye almaması üzerine, Çorum’da, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) organizasyonu üstlendi.

Çorum ASKF Başkanı Sefer Kurtaran, U14 Futbol Ligi’nin kendileri tarafından organize edileceğini ve TFF’nin diğer alt yaş gruplarında geçerli olan kuralların geçerli olacağını belirtirken, “ASKF olarak, yaş grupları arasındaki geçişte boşluk doğmaması adına, U14 Futbol Ligi’ni organize etme kararı aldık. Şenlik havasında olsa da, normal bir resmi ligde geçerli tüm kurallar, bu ligde de geçerli olacak. Müsabakalarda resmi hakemler görev yapacak olup, yine normal bir lig için gerekli olan tüm koşullar oluşturulacak.Bu turnuvada da, ceza yönetmeliği geçerli olacak. Disiplinden kesinlikle taviz verilmeyecek” dedi

Kurtaran, 25 Mart’ta lige katılım başvuru süresinin tamamlanacağını belirtirken, turnuvayı Ramazan bayramından sonra başlatmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.Turnuvaya katılacak tüm takımlara başarı dileklerinde bulunan Kurtaran, dereceye giren takımlara kupa verileceğini de sözlerine ekledi.