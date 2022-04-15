U 14 Milli Takım Bölge Karması’nda Dört Çorumlu

HARUN AKKAYA

Samsun’da yapılan U 14 milli takım bölge seçmesine Çorum’dan katılan beş isimden dördü Antalya’da yapılacak olan bölge karma maçlarında forma giymeye hak kazandılar.

13 Nisan’da Samsun’da Futbol Federasyonu Bölge Milli Takım Antrenörü Osman Üstünel’in organizesinde bölgeye bağlı illerden belirlenen futbolcuların katıldığı milli takım seçmesi yapıldı. Seçmelere Çorum FK’dan Ahmet Sait Acısu ve Mustafa Kalansazlıoğlu, 1907 Gençlikspor’dan Efe Furkan Ak ve Süleyman Anıl Dildar, Mimar Sinan Gençlikspor’dan Ozan Dikimen katıldı.

İki takım halinde yapılan maç sonunda milli takım antrenörlerinin yaptığı değerlendirme sonucunda Çorum’dan katılan beş sporcudan Ahmet Sait Acısu, Efe Furkan Ak, Süleyman Anıl Dildar ve Ozan Dikimen 21 Nisan’da Antalya’da yapılacak olan Bölge Karma maçlarında milli takım teknik heyetinin önünde kendilerini gösterme fırsatı bulacaklar,