Üç Çorum FK’lı Konya’da buluştu

HALİL ÖZTÜRK

Üç eski Çorum FK’lı Konya’da buluştular.

Çorum FK alt yapısından yetişen ve başarılı bir çıkış yapan Nafican Yardımcı süper lig takımı İttifak Holding Konyaspor’a transer olurken kaleci Onur Tekin sezon başında kiralık olarak Vanspor’a gitti.

İki sezon kırmızı siyahlı takımda forma giyen ve bu sezon başında Vanspor’a transfer olan Mete Yıldız Ziraat Türkiye Kupası’nda eski takım arkadaşına rakip oldular.

Önceki akşam Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında İttifak Holding Konyaspor ile Vanspor arasındaki karşılaşmada Mete Yıldız 90 dakika forma giyerken Onur Tekin ve Nafican Yardımcı ise yedek kulübesinde forma beklediler.

Genç futbolcular maçın ardından soyunma odasında bir araya gelerek sohbet ettiler ve kendilerine bundan sonraki maçlarda başarılar dileyerek ayrıldılar.