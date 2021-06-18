‘Üç maçı da kazanmak istiyoruz’

Çimentospor antrenörü Menderes Özarslan son iki maçlarını kaybettikleri avantaja rağmen ikinci yarıda üç maçıda kazanarak rakiplerinin kaybetmesini bekleyeceklerini söyledi.

Uzun ve güzel bir çalışma döneminin ardından başladıkları ligde ilk maçtaki performanslarını ikinci maçtada sürdürdüklerini ancak bu maçta şanssızlıklardan dolayı puan alamadıklarını belirten Özarslan ‘Son oynadığımız Talasgücü Belediyespor maçında ise çok kötü bir futbol ortaya koyduk. Takım olarak beklediğimizden çok uzak bir oyun oynadığımız bu maçta gerçekten sahadaki futbolcularımı tanımakta zorlandım. Bizim bu kötü performansımıza birde yoğun yağmur ve hakemin kötü yönetimi eklenince mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Son iki maçımızı kaybederek iddiamızdan oldukça uzaklaştık. Şimdi önümüzdeki üç tane zorlu maçımız var. Bizim hedefimiz kalan üç maçımızı kazanarak rakibimizin puan kaybetmesini beklemek. Talasgücü maçından sonra yaptığımız toplantılarda futbolcularımıza gereken uyarılar yapıldı. İkinci yarıda aynı hataları yapmayarak ligi bitirebileciğimiz en üst noktada tamamlamak istiyoruz’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2021, 19:17