HALİL ÖZTÜRK

Teknik Direktör İsmet Taşdemir, Hacettepe maçının ilk yarısında istediklerini sahaya yansıttıklarını ancak ikinci yarıda yine oyundan düştüklerini bu dönemde önemli olanın kazanmak olduğunu belirterek ‘Üç puan güzel inşallah devamı gelir’ dedi.

Hacettepe maçının ardından değerlendirmede bulunan Çorum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, bulundukları konum itibari ile her maçı kazanmalarının çok önemli olduğunu belirterek ‘Bizim için her maç önemli. Zor bir süreçten geçiyoruz ve çok kötü bir dönemin ardından gerek toplu çalışma gerekse sahadaki mücadelemiz ile yeni yeni toparlanıyoruz.

Çok puan kaybettik ve hedeften uzağız arayı kapatmak içinde alınacak her galibiyet çok önemli ve anlamlı. Böylesine kritik bir dönemde kazandığımız için tabiki mutluyuz. Fazla dile getirmek ve kalıp haline sokmak istemiyorum fakat bugün ikinci yarıda yine düşük oynadık. İyi bir takımız ve bunu aşabilecek gücümüz ve kalitemiz var. Diğer eksiklerimiz gibi bunuda daha çok çalışarak önümüzdeki maçlarda aşacağımıza inanıyorum.

Maçın ilk yarısında istediklerimiz ve düşündüklerimizin büyük bölümünü sahaya yansıttık. Geçen hafta kaybettiğimiz iki puanın ardından bu hafta kazanmak önemliydi ve çok şükür bunu başardık üç puanı cebimizi koyduk. Zor bir eşikteyiz sezon başı kaybettiğimiz puanlar nedeni ile puan farkı çok fazla. Sezon başı hedefimize ulaşmak için maç maç bakıyoruz, şu andan itibaren Hacettepe maçını unuttuk ve cumartesi günü oynayacağımız Zonguldak maçını düşünüyoruz.

Bu maç için önümüzde çok kısa bir süre var ve bundan sonraki süreçte antrenman yapmaktan fazla maç yapacağız. Yoğun trafikte Zonguldak deplasmanına kısa sürede en iyi şekilde hazırlanarak oradan da üç puanla dönebilirsek istediğimiz tablonun yanıda biraz daha yaklaşmış oluruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum ayaklarına sağlık, üç puan güzel inşallah devamı gelir’ dedi.