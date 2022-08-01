Üçüncü etap başladı

HARUN AKKAYA

Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının üçüncü etabına dün akşam kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Mert Nobre yönetimindeki çalışmaya tüm futbolcular katıldılar.

16 Temmuz’da kendi tesislerinde toplanarak yeni sezonun ilk antrenmanını yapan kırmızı siyahlı takım ilk iki haftada ikişer günlük izinler ile yaptığı çalışmalar ile tamamlayan kırmızı siyahlı takım cuma sabahı yaptığı antrenmanın ardından iki gün izne çıkmıştı.

Dün akşam saat 18’de tesislerde toplanan Çorum FK saat 19’da üçüncü etabın ilk antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Mert Nobre yönetimindeki çalışma ısınma hareketlerinin ardından toplu yapılan koşu ve son bölümde ise dar alanda pas ile haftanın ilk antrenmanını yaptı.

Çorum FK üçüncü etabın hazırlıklarını bugün yapacağı çift antrenman ile sürdürecek.