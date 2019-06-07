Uğurcan Dursun Dünya Yüksek Performans kampı için Çin’de

YÜKSEL BASAR

Çorum Belediyesi Gençlikspor Kulübünün milli sporcusu Uğurcan Dursun milli davetlerden birinden geliyor birine gidiyor. İki yıl önce küçük yaşta gösterdiği performans ile Masa Tenisi Federasyonu’nun ve ardından Dünya Masa Tenisi Federasyonları birliğinin dikkatini çeken Uğurcan Dursun bir kez daha Çin’de.

4 Haziran’da başlayan ve 10 Haziran’a kadar Çin’in Shanghai şehrinde devam edecek Dünya Yüksek Performans Masa Tenisi kampına Türkiye’den Çorum Belediyesi Gençlikspor kulübü sporcusu Uğurcan Dursun çağrıldı.

Milli sporcu Çin’e hareketinden önce Çorum Belediyesi Gençlikspor Başkanı Nadir Solak ve Masa Tenisi antrenörü Ali Korkmaz ile birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Nadir Solak milli sporcunun katılacağı kamp ve elde ettiği başarılar hakkında bilgiler verdi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Uğurcan Dursun’un elde ettiği başarılar ve gösterdiği performanstan dolayı tebrik etti ve bu tür başarılı sporcuların her zaman yanlarında ve destekçileri olacağını söyledi.

Uğurcan Dursun geçtiğimiz ay sonunda Hırvatistan’da yapılan ve Avrupa’nın sayılı sporcularının özel davetle çağrıldığı Avrupa Masa Tenisi Federasyonu gelişim kampına bu yıl üçüncü kez davet edilme başarısı göstermişti.