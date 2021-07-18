Uğurcan Dursun Hırvatistan’da

Çorum Belediyesi Gençlikspor’un milli masa teniscisi Uğurcan Dursun Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına İstanbul’da tamamladı ve Hırvatistan’a gitti.

Milli sporcu İstanbul Tozkoparan Spor Salonu’nda yapılan teknik ve taktik ağırlıklı kampın ardından dün Hırvatistan’a gitti. 18 Temmuz’da başlayan ve 2 Ağustos’ta sona erecek Yıldızlar Avrupa Masa Tenisi Şampiyonasında milli takımda görev yapacak Uğurcan Dursun’un tek hedefi kürsüye çıkmak. Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu tarafından Türkiye’de ilk kez bir öğrenci sporcuya verdiği bursu almaya hak kazanan Uğurcan Dursun bu başarısını Avrupa Şampiyonasında elde edeceği derece ile tescillemek istiyor.