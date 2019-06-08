Uğurcan Dursun Zirvedekiler ile

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Belediye Gençlikspor sporcusu genç yetenek Uğurcan Dursun, masa tenisinde ülkemizi en üst seviyede temsil etmeye devam ediyor. 13 yaşındaki milli sporcumuz 4-10 Haziran 2019 tarihlerinde Çin´in Şangay kentinde yapılmakta olan Minikler Seçim Kampı etkinliğine Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu tarafından davet aldı.

Yaklaşık iki yıldır Avrupa ve Dünya Masa Tenisi Federasyonları´nın takibinde olan Uğurcan, hemen hemen her eğitim programında yer alıyor ve dikkatle takip ediliyor. Bu başarının mimarlarından antrenörü Ali Korkmaz ile çalışmalarına düzenli olarak devam eden Çorumlu sporcu, söz konusu kampta Avrupa kıtasını temsil edecek iki isimden biri olmasıyla Türk Milli Takımı adına çok gurur verici bir başarı sağladı.

Kampın sonunda yapılacak seçmede, seçilen sporcular 2019 Dünya Minikler Haftası & Mücadelesi etkinliğine katılacak ve Dünya Karması forması giyecektir. Benzer bir tecrübeyi 2018 yılında da yaşayan Uğurcan başarılarını devam ettirmeyi sürdürüyor.

Kampın ardından 12-16 Haziran tarihlerinde yapılacak ITTF Çin Yıldız&Genç Açık turnuvasında yer alan 13 yaş altı müsabakalarda da Uğurcan, milli takım antrenörü Merve Menge ile katılım gösterecek.

UĞURCAN DURSUN AVRUPA YETENEK KAMPINA KATILDI

Çorum Belediye Gençlik ve Spor Kulübünün genç yeteneği Uğurcan Dursun, Mayıs ayı içerisinde Avrupa’da bir kez daha “Avrupa Yetenekleri Gelişim Kampı”na davet edildi. Alanında uzman ekiplerin taradığı sporcular arasından seçilen ve ülkemizi temsil eden Uğurcan, Avrupa Masa Tenisi Federasyonu tarafından bu yıl içerisinde 3. kez gelişim kampına davet edildi. Hırvatistan’ın Sveti Martin kentinde 19 - 26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kampa farklı ülkelerden seçilmiş toplam 23 sporcu yer aldı. Avrupa Federasyonu’nun Eğitim ve Projeler konusundaki usta ismi Prof. Neven Cegnar liderliğindeki antrenör ekibinin ülkemizi temsil eden Uğurcan’ın tekniği ve disiplinini çok beğendikleri belirtilirken, gelecek kamplarda da Uğurcan’ın vazgeçilmez olacağını belirtmeleri, ayrıca Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu’na da eğitim programları için isminin önerilmesi büyük bir gurur kaynağı oldu.